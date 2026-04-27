Effetto Sanremo e Olimpiadi | a febbraio italiani online il 13% in più rispetto al 2025 I dati Comscore

A febbraio, gli italiani hanno trascorso il 13% in più del tempo online rispetto allo stesso mese del 2025, secondo i dati pubblicati da Comscore. La crescita è stata influenzata da eventi di grande rilievo come il Festival di Sanremo e le Olimpiadi, che hanno attirato l’attenzione degli utenti su piattaforme digitali. Il mese ha visto un incremento delle visite e dell’interazione sui siti e social dedicati a questi eventi.

(Adnkronos) - In un mese di febbraio caratterizzato da una sovrapposizione di eventi mediatici di grande impatto - ai consueti appuntamenti ricorrenti del Festival di Sanremo e della Fashion Week si è aggiunto un evento straordinario come le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 - le abitudini digitali degli italiani hanno mostrato segnali di forte dinamismo. Sebbene il volume della popolazione digitale resti stabile a quota 46,1 milioni di utenti unici, le rilevazioni Comscore evidenziano una crescita strutturale dell'intensità di fruizione. Il tempo medio speso per utente si attesta a 71 ore e 36 minuti mensili: un dato che, pur segnando una flessione nominale del -3% rispetto a gennaio, riflette in realtà un'intensità di fruizione media giornaliera superiore (+7%) proprio in virtù del calendario ridotto di febbraio.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Effetto Sanremo e Olimpiadi: a febbraio italiani online il 13% in più rispetto al 2025. I dati Comscore Notizie correlate Dati Comscore: gli italiani passano più tempo online. Rainews fa boom sui social(Adnkronos) - Gli italiani a dicembre hanno navigato su internet in media circa 3 ore e mezza in più rispetto a un anno fa, lo attestano le... Contenuti utili per approfondire Effetto Sanremo e Olimpiadi: a febbraio italiani online il 13% in più rispetto al 2025. I dati Comscore(Adnkronos) - In un mese di febbraio caratterizzato da una sovrapposizione di eventi mediatici di grande impatto - ai consueti appuntamenti ... iltempo.it Sanremo e Olimpiadi: gloria breve nell’economia dell’attenzioneNell’economia dell’attenzione anche gli eventi più potenti durano pochissimo: festival, giochi e grandi palchi mediatici bruciano in fretta, mentre brand e marketing inseguono cicli sempre più brevi. repubblica.it