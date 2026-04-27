Effetto Colosseo e Porta Metronia sulla metro C i viaggiatori sono aumentati dell' 11%

Negli ultimi mesi, la presenza di due nuovi punti di interesse vicino alla stazione della metro C ha portato a un incremento dell’11% nei viaggiatori che utilizzano il mezzo pubblico. L’apertura di queste aree ha portato a un aumento dell’offerta di servizi, ma anche a una crescita della domanda, sfidando le consuete aspettative di un rapporto inverso tra disponibilità e utilizzo dei trasporti in città.

Aumenta l’offerta, cresce la domanda. Solitamente dovrebbe essere il contrario ma, evidentemente, a Roma c’è una voglia di più trasporti pubblici difficilmente quantificabile. Una cosa è certa: quando c’è un nuovo servizio i romani (e non) ne usufruiscono. È il caso della metro C, la linea.🔗 Leggi su Romatoday.it

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