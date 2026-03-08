Aumentano gli stipendi medi in Italia | dove e chi guadagna di più nel 2026

Gli stipendi medi in Italia sono in aumento nel 2026, secondo l’Osservatorio sulle retribuzioni di Hunters Group, azienda specializzata nella ricerca e selezione del personale. La ricerca mostra che alcune regioni e settori registrano salari più elevati rispetto ad altri, con una differenza significativa tra le varie aree del paese. La crescita riguarda diverse figure professionali, con un incremento generale delle retribuzioni rispetto agli anni precedenti.

Crescono le retribuzioni medie in Italia. A certificarlo è l’Osservatorio sulle retribuzioni 2026 di Hunters Group, società specializzata nella ricerca e selezione del personale. Le aziende hanno iniziato a strutturare sistemi più oggettivi di valutazione e politiche più chiare per ridurre il gender pay gap, soprattutto perché diventa sempre più difficile trovare professionisti specializzati da inserire all'interno dei propri team. Offrire stipendi competitivi, quindi, è diventato indispensabile per attrarre nuovi talenti e quelli già presenti in organico Di quanto sono... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

