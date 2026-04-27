€49mln di fondi pubblici a Il Foglio ma direttore Ferrara inneggia all' Idf e nega il genocidio | Azione necessaria - VIDEO
Le dichiarazioni di Ferrara a sostegno di Israele, che non riconoscono nemmeno il genocidio di Gaza, hanno diviso l'opinione pubblica, visti anche gli oltre 49 milioni di euro di contributi pubblici ricevuti tra 2023 e 2024 Il direttore de "Il Foglio", Giuliano Ferrara, è finito al centro del.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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