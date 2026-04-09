Meryl Streep sarà protagonista della serie TV ispirata a Le correzioni, romanzo di Jonathan Franzen. Netflix ha annunciato l’adattamento della storia, che sarà trasmesso sulla piattaforma di streaming. La serie prenderà vita dall’opera letteraria, con la protagonista che interpreterà uno dei personaggi principali del libro. L’attrice è nota per aver interpretato ruoli diversi tra loro nel corso della sua carriera.

È vero, passare da un personaggio all’altro, da un genere all’altro, è parte integrante del lavoro d’attore. Ma c’è chi lo sa fare meglio degli altri. Come Meryl Streep. Mentre aspettiamo di rivederla sui tacchi e dietro gli occhialoni di Miranda Priestly in Il Diavolo veste Prada 2, la tre volte vincitrice dell’Oscar ha già trovato il suo prossimo progetto stellare: Le correzioni. Che sta per diventare una serie tv per Netflix. L’attesa è alle stelle vista la fama del libro di Jonathan Franzen, pubblicato in italia da Giulio Einaudi Editore. Ma è anche vero che Meryl ci ha abituati a saper fare di tutto: dal dramma alla commedia, dal musical alla parodia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Meryl Streep sarà la protagonista di Le correzioni, la serie tv che Netflix vuole trarre dal capolavoro di Jonathan Franzen

Meryl Streep protagonista di ‘Le correzioni’ di Jonathan FranzenDopo una lunga attesa, e vari tentativi falliti,il famoso romanzo di Jonathan Franzen “Le correzioni” diventa una serie tv, che vede Maryl Streep...

Netflix punta su Meryl Streep per “Le correzioni”: il romanzo cult diventa serie eventoDopo oltre vent’anni dalla pubblicazione del romanzo Le correzioni (2001), vincitore del National Book Award e considerato una delle opere più...

Temi più discussi: Meryl Streep torna in tv su Netflix nella serie 'Le Correzioni'; Essere (e vestirsi) da over oggi: l'armadio di Meryl Streep ne Il Diavolo veste Prada 2; ‘The Corrections’, Meryl Streep protagonista della nuova miniserie Netflix; Raoul Bova contro Meryl Streep, ma Barbara d'Urso potrebbe batterli a mani basse: tra qualche giorno sapremo i film più forti di aprile 2026.

Meryl Streep porta Le correzioni di Franzen su Netflix: sarà la madre di una famiglia americana al collassoÈ vero, passare da un personaggio all’altro, da un genere all’altro, è parte integrante del lavoro d’attore. Ma c’è chi lo sa fare meglio degli altri. Come Meryl Streep. Mentre aspettiamo di rivederla ... amica.it

Meryl Streep protagonista della serie The Corrections su Netflix: trama, cast e uscitaMeryl Streep sarà la protagonista della nuova miniserie The Corrections, prodotta da Netflix e tratta dall’omonimo romanzo di Jonathan Franzen. Il progetto, ancora nelle fasi iniziali, è già tra i p ... spettegolando.it

Meryl Streep e Anna Wintour assieme sulla cover di Vogue. Le due Miranda Preston dialogano alla vigilia di Il Diavolo Veste Prada 2. #ANSA - facebook.com facebook

Meryl Streep e Anna Wintour assieme sulla cover di Vogue. Le due Miranda Preston dialogano alla vigilia di Il Diavolo Veste Prada 2 #ANSA x.com