In un momento segnato da crisi globali e questioni di sostenibilità, si discute sull’opportunità di viaggiare durante periodi di guerra. Un antropologo ha condiviso le sue riflessioni sul tema, evidenziando le implicazioni e i diritti legati a questa scelta. La conversazione si concentra sulle condizioni che rendono possibile o meno spostarsi in tempi di conflitto, senza entrare nel merito delle opinioni o delle motivazioni personali.

Abbiamo fatto questa domanda all’antropologo Adriano Favole, professore all’Università di Torino e autore di diversi libri, che ha rovesciato subito il punto di vista. «Il fatto di porsi il tema della sostenibilità dei viaggi e delle nostre economie è un problema generale che dovremmo affrontare indipendentemente dalle crisi energetiche di oggi. Anzi, le crisi esistono proprio perché non ci siamo posti prima il problema», dice Favole. C'è infatti qualcosa di paradossale nel presentare misure come l'incentivazione del trasporto pubblico o del lavoro da remoto come risposte emergenziali, quando dovrebbero essere pratica ordinaria: «Non dovremmo aspettare una crisi per incoraggiare le persone a prendere il tram o a lavorare da casa quando è possibile», continua.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - È giusto viaggiare in tempo di guerra?

BLOCCATI in Giordania: un viaggio durante il conflitto (Docu-vlog integrale)

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