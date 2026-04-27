Nella giornata di domenica 26 aprile, due conduttori si sono sfidati negli ascolti televisivi durante la fascia di access prime time. De Martino e Scotti sono stati protagonisti di questa sfida, dividendosi il pubblico in modo netto. La loro presenza ha attirato l’attenzione degli spettatori, rendendo questa giornata di programmazione particolarmente segnata dal confronto tra i due conduttori. La gara negli ascolti ha mantenuto alta l’attenzione sullo share televisivo.

? Cosa sapere De Martino e Scotti dividono gli ascolti access prime time nella giornata di domenica 26 aprile.. La competizione tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna mantiene costante l'equilibrio televisivo.. La sfida televisiva tra Stefano De Martino e Gerry Scotti per la fascia dell’access prime time non accenna a placarsi dopo la giornata di domenica 26 aprile, con i due conduttori che continuano a dividere l’attenzione del pubblico tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna. Il duello tra le due trasmissioni si è rinnovato proprio durante la giornata di ieri, confermando un equilibrio costante in cui nessuno dei due protagonisti riesce a distanziarsi definitivamente dall’altro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Duello tra De Martino e Scotti: la sfida continua negli ascolti

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