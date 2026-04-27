Due husky inseparabili | il miracoloso legame che sfida il rifugio

Due husky, Nuvola e Nerino, sono attualmente ospitati in un rifugio a Trofarello, dove sono rimasti insieme per lungo tempo. La struttura richiede che vengano adottati entrambi contemporaneamente, in modo da evitare di separarli. La loro presenza nel rifugio ha attirato l'attenzione di chi si interessa alla tutela degli animali e alla possibilità di offrir loro una nuova casa. Attualmente, sono in attesa di una famiglia disposta a prendersene cura.

? Cosa sapere Nuvola e Nerino attendono adozione presso il rifugio Impronta Creativa di Trofarello.. La struttura richiede l'accoglienza simultanea dei due husky per non separarli.. A Trofarello, nel rifugio Impronta Creativa, Nuvola e Nerino attendono una nuova vita insieme dopo anni di attesa e protezione reciproca tra i box della struttura piemontese. La realtà del Rifugio Impronta Creativa non si misura solo attraverso il numero di ospiti, ma attraverso legami che sfidano il tempo. In questo contesto, la storia dei due husky racconta un sodalizio indissolubile nato dalla necessità di proteggersi a vicenda. Nuvola, che ha raggiunto gli 11 anni, vive per il suo compagno Nerino, di 9 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Due husky inseparabili: il miracoloso legame che sfida il rifugio Notizie correlate Husky vs ape: la sfida teatrale di Meeka per un nuovo amicoMeeka, un husky noto per la sua capacità di comunicare, ha dato vita a un acceso e divertente scontro con la sua proprietaria dopo essere stata... Lo shampoo mai più senza è il prodotto miracoloso che fa allungare i capelliAspettare che i capelli crescano è un esercizio di pazienza e non tutte ne siamo dotate soprattutto se non vediamo l’ora di sfoggiare una chioma...