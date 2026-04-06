Husky vs ape | la sfida teatrale di Meeka per un nuovo amico

Meeka, un husky conosciuto per la sua capacità di comunicare, ha avuto un acceso scambio con la proprietaria dopo essere stata allontanata da un’ape. L’episodio si è svolto durante una giornata all’aperto, quando l’animale ha reagito in modo vivace all’intrusione dell’insetto. La proprietaria ha tentato di calmare il cane, che si è dimostrato molto coinvolto nella situazione.

Meeka, un husky noto per la sua capacità di comunicare, ha dato vita a un acceso e divertente scontro con la sua proprietaria dopo essere stata allontanata da un’ape. L’episodio, catturato in video, ha generato un enorme scalpore online raccogliendo oltre 31mila like. Tutto inizia all’aperto, dove l’animale avvista un piccolo insetto volante. In quell’istante scatta l’impulso di Meeka di stabilire un contatto amichevole con la creatura, ma interviene immediatamente la mamma, che le ordina di rientrare in casa per evitare qualsiasi rischio. La reazione della cagna è immediata e teatrale. Non accettando il divieto, Meeka inizia a protestare animatamente, cercando di negoziare con la proprietaria per ottenere appena cinque minuti di tempo per giocare con quello che definisce il suo piccolo amico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Husky vs ape: la sfida teatrale di Meeka per un nuovo amico Le avventure di Ape Pina, al Filodrammatici una fiaba teatrale per amare la naturaLe peripezie di un’ape chiamata Pina, che si è persa e vaga di qua e di là e deve ritrovare il suo alveare, per raccontare ai più piccoli... Un nuovo laboratorio teatrale con la Compagnia Teatrale ArcheosoficaArezzo, 17 gennaio 2026 – Un nuovo laboratorio teatrale con la Compagnia Teatrale Archeosofica.