Durante il turno serale, il personale di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Avellino ha intercettato e fermato un drone che trasportava uno smartphone e droga. Il dispositivo è stato prontamente bloccato, contribuendo a prevenire possibili rischi per la sicurezza dell’istituto e l’ingresso di materiale illecito. L’episodio ha suscitato l’interesse delle autorità, che stanno approfondendo le indagini.

Tempo di lettura: 2 minuti Un drone sarebbe stato individuato e prontamente bloccato dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Avellino, evitando possibili rischi per la sicurezza dell’istituto e il probabile ingresso di materiale illecito. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’episodio si sarebbe verificato durante il turno serale, quando il personale impegnato nel servizio di pattuglia automontata avrebbe notato la presenza di un oggetto volante dotato di luci sospette mentre sorvolava l’area esterna dell’istituto. Insospettiti dal movimento anomalo e supportati dalle indicazioni provenienti dalla sala regia, gli operatori avrebbero intensificato l’attenzione, riuscendo successivamente a individuare il velivolo mentre volava ad altezza uomo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Drone con smartphone e droga bloccato durante il turno serale

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