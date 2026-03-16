TS – ecco quando può rientrare in campo il comunicato ufficiale

L’Inter ha comunicato quando Henrikh Mkhitaryan potrà tornare in campo dopo l’infortunio. La notizia, diffusa ieri, ha generato molte discussioni sui social. La società ha fornito dettagli sul suo rientro, senza specificare tempistiche precise o eventuali step di recupero. La perdita del giocatore rappresenta un punto fermo nel calendario della squadra, che ora attende aggiornamenti ufficiali.

2026-03-16 16:17:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: L’ Inter perde Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, infortunatosi nella gara contro l’ Atalanta di sabato scorso, si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. Mkhitaryan salterà cosi la sfida di domenica sera contro la Fiorentina e punta a rientrate per la partita contro la Roma del prossimo 5 aprile, la prima gara dopo la sosta per le nazionali. Il comunicato dell’Inter. Sul suo sito ufficiale, il club nerazzurro ha pubblicato questa nota: “ Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – ecco quando può rientrare in campo, il comunicato ufficiale Articoli correlati Napoli, De Bruyne ‘nuovo acquisto’ di Conte: i numeri del suo peso in campo non mentono, ecco quando può davvero rientrareJuventus, ascolta Pjanic: «Se in estate non posso permettermi l’investimento su Tonali, allora prendo lui! È il campione che serve» Calciomercato... Rientro De Bruyne, ecco cosa filtra e quando potrà rientrare in campoIl ritorno di Kevin De Bruyne è uno dei temi centrali in queste ore in casa Napoli.