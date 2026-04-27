Una futura mamma chiede se sia sempre necessario sottoporsi a una riabilitazione del pavimento pelvico dopo il parto, oppure se questa si renda indispensabile solo in presenza di problemi come l’incontinenza. La domanda nasce dal desiderio di conoscere quali siano le pratiche corrette per affrontare al meglio il periodo post parto, considerando anche il fatto di essere già in gravidanza e voler pianificare al meglio i prossimi mesi.

Salve dottore, dopo il parto bisognerebbe sempre affrontare una riabilitazione del pavimento pelvico o si fa solo in presenza di situazioni particolari come l’incontinenza? Sono incinta e vorrei informarmi sul post parto per affrontarlo nel migliore dei modi. Grazie mille Buongiorno signora, il pavimento pelvico sostiene vescica, utero e intestino. Durante gravidanza e parto queste strutture sono sottoposte a uno sforzo importante e possono risultare temporaneamente più deboli. La riabilitazione non è indicata solo se compaiono sintomi evidenti. Sempre più spesso viene proposta preventivamente per favorire un recupero completo. Il primo passo è una valutazione specialistica da ginecologi o fisioterapisti esperti.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Dopo il parto bisogna sempre fare una riabilitazione del pavimento pelvico?”

Esercizi prima settimana post parto guarigione diastasi e pavimento pelvico

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