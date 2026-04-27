A Catania, una donna è rimasta sconvolta dopo essere stata avvicinata dall’ex marito davanti a un locale. La polizia ha arrestato un uomo di 34 anni con l’accusa di atti persecutori e di aver violato un divieto di avvicinamento nei confronti della donna. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, e le forze dell’ordine sono intervenute per fermare l’uomo poco dopo.

Eseguito un arresto per atti persecutori e violazione della misura cautelare a Catania, dove un uomo di 34 anni è stato fermato dopo aver aggredito fisicamente l’ex moglie. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, si inserisce in una sequenza di comportamenti violenti che sarebbero stati messi in atto dall’uomo, incapace di accettare la fine della relazione con la donna. La dinamica dell’aggressione Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una richiesta d’aiuto giunta alla Questura di Catania. Gli agenti sono intervenuti rapidamente nei pressi di un locale cittadino, dove la vittima aveva segnalato la presenza dell’ex marito, in evidente stato di ebbrezza e con un atteggiamento aggressivo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donna sotto shock a Catania, l'ex marito le ha teso un agguato fuori da un locale: arrestato

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