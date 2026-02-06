Le sue urla allertano i vicini donna ferita e sotto shock in ospedale | arrestato il compagno
Le urla di una donna ferita hanno svegliato i vicini nella notte di giovedì. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna sotto shock e ferita. Il compagno, un uomo di 45 anni, è stato subito arrestato e portato in caserma. La donna è stata ricoverata in ospedale per le ferite riportate. La vicenda ha scosso l’intera zona, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire cosa sia successo davvero.
Le sue urla hanno messo in allerta i vicini, che hanno chiamato le forze dell'ordine. Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile del nucleo operativo di Verona, nella notte di giovedì 5 febbraio, ad arrestare un cittadino extracomunitario residente nell’interland milanese di 45 anni, già.🔗 Leggi su Veronasera.it
Approfondimenti su Verona UltimaOra
Donna rapinata nel centro di Verona attira un agente con le sue urla, arrestato un 35enne
Una donna è stata rapinata nel cuore di Verona.
Uccide la nonna a martellate, i vicini: “Il compagno della madre corso da noi con un buco alla tempia, era sotto shock”
Ultime notizie su Verona UltimaOra
Argomenti discussi: Urla e lancia oggetti dalla finestra, i vicini allertano il 112 ma quando arrivano i carabinieri il 30enne si getta dal quarto piano.
Le sue urla allertano i vicini, donna ferita e sotto shock in ospedale: arrestato il compagnoNell'appartamento situato nel centro di Verona sono intervenuti i carabinieri ed il personale del 118, i quali avrebbero trovato evidenti macchie di sangue e la vittima ... veronasera.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.