Le sue urla allertano i vicini donna ferita e sotto shock in ospedale | arrestato il compagno

Le urla di una donna ferita hanno svegliato i vicini nella notte di giovedì. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna sotto shock e ferita. Il compagno, un uomo di 45 anni, è stato subito arrestato e portato in caserma. La donna è stata ricoverata in ospedale per le ferite riportate. La vicenda ha scosso l’intera zona, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire cosa sia successo davvero.

