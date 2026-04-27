Una donna è stata arrestata dopo aver convinto un anziano a portarla al ristorante, dove ha rubato 2.000 euro dal suo portafoglio. La vittima aveva il PIN del bancomat nel portafoglio e la donna, approfittando della situazione, ha prelevato il denaro. L'episodio è avvenuto a Pesaro il 27 aprile 2026, e l'indagine ha portato all'arresto della sospettata.

Pesaro, 27 aprile 2026 – Con la truffa dell’abbraccio è riuscita a farsi portare dalla sua vittima perfino al ristorante, ovviamente a farsi pagare il conto, poi sfilargli il bancomat dal portafogli e trovare il pin – l’anziano ce l’aveva, anche se come noto è un errore, segnato su un foglietto – e con quello fare prelievi per circa 2mila euro. L’invito a pranzo e il bancomat sparito. E’ successo a Urbania, pochi giorni prima della festa della Liberazione, in località Santa Cecilia, e la vittima è un 83enne del posto, vedovo, che accetta di buon grado, inizialmente, di intrattenere un discorso con una donna, molto più giovane di lui, che lo aveva agganciato per strada.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Donna ‘fatale’ si fa portare al ristorante e ruba 2mila euro a un anziano. “Aveva il pin nel portafoglio”

Notizie correlate

Leggi anche: Ruba il portafoglio a una donna disabile: ragazza arrestata al supermercato

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Donna ‘fatale’ si fa portare al ristorante e ruba 2mila euro a un anziano. Aveva il pin nel portafoglio; Boldini, il sogno della bellezza della femme fatale; Hayati Aroyo ucciso a coltellate e bruciato: chiesti oltre 16 anni per la femme fatale e il killer, 11 per il palo; 7 fragranze che raccontano la donna dal Novencento a oggi.

Donna ‘fatale’ si fa portare al ristorante e ruba 2mila euro a un anziano. Aveva il pin nel portafoglioLei gli ha carpito il bancomat quando lui è andato a pagare. E a Pesaro 80enne derubato di collana di oro massiccio con la scusa dell’abbraccio ... ilrestodelcarlino.it

Turista americana soccorsa sul Sentiero degli Dei "Una donna è scivolata lungo il percorso escursionistico, riportando un trauma ad una caviglia" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #costieraAmalfitana #Cronaca #turista #americana #soccorsa - facebook.com facebook

Amanda Ungaro non è l'unica donna ad accusarlo di violenze. In un'intervista esclusiva di Report, Victoria Drake denuncia quanto accaduto una notte proprio a casa di Zampolli che respinge tutte le accuse bit.ly/RAI3diretta x.com