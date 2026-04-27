Donazione di sangue l' ambulatorio mobile dell' Avis visita i dipendenti di Confcommercio

Un nuovo evento di donazione di sangue si è svolto recentemente nella sede di Confcommercio cesenate, grazie alla collaborazione con Avis Cesena. L’ambulatorio mobile dell’associazione ha incontrato i dipendenti dell’associazione imprenditoriale, con l’équipe sanitaria di Avis presente per effettuare le donazioni. Questo appuntamento si inserisce in un percorso di iniziative avviato nei mesi scorsi tra le due organizzazioni.

Prosegue il percorso avviato nei mesi scorsi tra Avis Cesena e Confcommercio cesenate. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolto nella sede dell’associazione imprenditoriale il nuovo appuntamento annunciato a febbraio, con la presenza dell’ambulanza attrezzata e il personale sanitario di Avis, che.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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