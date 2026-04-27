Docenti denunciati e procedimenti disciplinari quanto vale la testimonianza di uno studente o di un genitore? Risponde l’Avvocato De Martino

Durante una puntata del programma televisivo dedicato al diritto scolastico, si è parlato di docenti denunciati e di procedimenti disciplinari avviati contro di loro. È stato affrontato il tema della validità delle testimonianze di studenti e genitori in questi casi, con un intervento dell’Avvocato De Martino. La discussione si è concentrata sui criteri legali e sulla rilevanza delle dichiarazioni di figure coinvolte nel contesto scolastico.

Nel corso della puntata di Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, si è affrontato anche il tema delle prove nei procedimenti disciplinari: quanto valgono davvero testimonianze di studenti e genitori? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Procedimenti disciplinari per i docenti: cosa sapere davvero tra accuse, difesa e sanzioni. DIRITTO IN CATTEDRA con avv. De Martino mercoledi 22 aprileTorna “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata agli aspetti giuridici della professione docente, con un nuovo appuntamento in... Altri aggiornamenti Si parla di: Docenti nel mirino dei genitori, denunciati ai Dirigenti: Procedere è una stortura, il DS deve mediare. Il Punto dell'Avv. De Martino. Docenti denunciati e procedimenti disciplinari, quanto vale la testimonianza di uno studente o di un genitore? Risponde l’Avvocato De MartinoNel corso della puntata di Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, si è affrontato anche il tema delle prove nei procedimenti disciplinari: quanto valgono davvero testimonianze di studenti ... orizzontescuola.it Docenti nel mirino dei genitori, denunciati ai Dirigenti: Procedere è una stortura, il DS deve mediare. Il Punto dell’Avv. De MartinoNel corso della puntata di Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, si è affrontato anche il tema del peso delle segnalazioni dei genitori nei procedimenti disciplinari a carico dei docenti ... orizzontescuola.it