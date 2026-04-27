La Camera ha dato il via libera al decreto legge sulla sicurezza, con il governo che accelera sui rimpatri. La norma prevede modifiche alle procedure e ai criteri di espulsione, riducendo le garanzie per i richiedenti. Dati ufficiali indicano un numero limitato di espulsioni concluse e migliaia di richieste ancora in corso, evidenziando le difficoltà di un sistema considerato inefficace. La riforma interviene anche sul ruolo degli avvocati e sui tempi delle procedure.

Il Dl Sicurezza passa alla Camera e interviene proprio su questo spazio. Il governo sceglie di modificare la procedura di rimpatrio eliminando la presenza dell’avvocato e introducendo la figura di un rappresentante “munito di mandato”, pagato per seguire l’iter amministrativo. Il cambiamento riguarda il momento in cui si decide il destino della persona, cioè il punto più delicato dell’intero percorso. La misura si inserisce in un sistema che già oggi fatica a produrre risultati concreti. Negli ultimi tre anni, su circa 2.500 richieste di rimpatrio, poco più di mille si sono tradotte in un ritorno effettivo nel Paese di origine. Il dato mostra una distanza evidente tra le decisioni formali e la loro esecuzione pratica.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Dl Sicurezza, via libera della Camera: il governo accelera sui rimpatri tra tagli alle garanzie e numeri che raccontano un sistema inefficace

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