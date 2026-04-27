Disponibile il trailer ufficiale di Spider-Noir!

È stato pubblicato il trailer ufficiale di Spider-Noir, la nuova serie disponibile su Prime Video. La produzione vede Nicolas Cage nel suo primo ruolo da protagonista in una serie televisiva. Il trailer permette di avere un primo sguardo alle immagini e alla narrazione che caratterizzeranno la serie. La data di uscita e altri dettagli sono ancora da definire.

Prime Video ha svelato il trailer ufficiale di Spider-Noir, la nuova attesissima serie con Nicolas Cage nel suo primo ruolo da protagonista in una serie tv. Prodotta da Sony Pictures Television per MGM+ e Prime Video, la serie arriverà negli Stati Uniti il 25 maggio su MGM+, mentre tutti gli episodi saranno disponibili a livello globale su Prime Video dal 27 maggio, in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Per la prima volta in assoluto, Spider-Noir sarà disponibile in streaming in due modalità, “Autentico Bianco e Nero” e “True-Hue Full Color”, consentendo al pubblico di scegliere se guardare la serie in bianco e nero o a colori. Il...🔗 Leggi su Nerdpool.it

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