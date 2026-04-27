Dimissioni Cinquegrana dallo Stabile la Cgil | Il tono della lettera di dimissioni segnala un disagio

Il Teatro Stabile ha annunciato le dimissioni della direttrice, Rita Gari Cinquegrana. La Cgil e il Sindacato dei lavoratori della comunicazione hanno diffuso una nota in cui manifestano preoccupazione per questa decisione, sottolineando che il tono della lettera di dimissioni sembra indicare un disagio. La notizia arriva in un momento di attenzione sulle dinamiche interne dell'ente teatrale.

La Cgil e il Sindacato dei lavoratori della comunicazione esprimono, con una nota a firma congiunta, “forte preoccupazione per le dimissioni Rita Gari Cinquegrana dalla guida del Teatro Stabile. Il tono della lettera di dimissioni segnala un disagio che non può essere ignorato. Per questo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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