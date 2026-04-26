Virtus Bologna-Trieste 95-81 | Edwards e Smailagic la decidono così! Gli highlights

Nella partita tra Virtus Bologna e Trieste, il risultato finale è di 95-81. Edwards e Smailagic sono stati i protagonisti della vittoria della Virtus, contribuendo con punti decisivi nel corso dell'incontro. La squadra di casa ha iniziato la gara in modo deciso, mantenendo il vantaggio anche quando Trieste ha aumentato l'intensità. Gli highlights della partita mostrano i momenti chiave e le azioni più significative della sfida.

La Virtus Bologna comincia con il piede sull'acceleratore, poi Trieste cresce ma non riesce a completare la rimonta: guarda gli highlights della sfida.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Virtus Bologna-Trieste 95-81: Edwards e Smailagic la decidono così! Gli highlights Notizie correlate Virtus Bologna si rinforza con Edwards e SmailagicIn Eurolega, Virtus Bologna affronta Barcellona puntando su una difesa molto presente e su transizioni rapide, seguendo una strategia studiata dal... Jakovljevic si gode la sua Virtus: Trieste travolta 95-81, è festa all'ArenaUna vittoria di squadra, costruita sull'energia e gestita con autorità, nonostante qualche fisiologico calo di tensione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Virtus Bologna - Trieste Lega Basket Serie A; La Preview di Virtus Olidata Bologna – Pall. Trieste; Lariosport.it; Trieste-Bologna: coach Taccetti presenta le chiavi della sfida. Jakovljevic si gode la sua Virtus: Trieste travolta 95-81, è festa all'ArenaI bianconeri dominano dall’inizio alla fine guidati dai 19 punti di Edwards. Il Coach soddisfatto: Vittoria di squadra, ho visto l'energia che cercavo. bolognatoday.it Diretta | Virtus Bologna Trieste (risultato finale 95-81): Edwards 19 punti (basket A1, 26 aprile 2026)Diretta Virtus Bologna Trieste streaming video tv: la Olidata prosegue la sua corsa verso la vittoria della regular season, giuliani certi dei playoff. ilsussidiario.net Virtus Bologna-Pallacanestro Trieste 95-81: un vostro commento sulla partita - facebook.com facebook Virtus Bologna - Trieste, preview, dove in TV, diretta testuale #LBASerieA | #pianetabasket x.com