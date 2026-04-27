Quando si riceve una convocazione in mediazione, di solito questa avviene prima di intraprendere un’azione legale formale, spesso dopo mesi di tentativi di risoluzione extragiudiziale falliti. In questa fase, si può decidere di avvalersi di un avvocato o di affrontare l’incontro senza assistenza legale. La presenza di un professionista può essere richiesta, ma non è obbligatoria per legge.

La convocazione in mediazione arriva prima della causa, spesso dopo mesi di trattative stragiudiziali che non hanno portato a nulla. In molte controversie civili è un passaggio obbligato perché senza questo tentativo, il giudizio non può iniziare. Ma in mediazione l’avvocato è necessario oppure si può partecipare senza assistenza legale? Gli artt. 5 e 8 del D.lgs. 282010 collegano la procedura all’assistenza dell’avvocato, soprattutto se la mediazione è condizione di procedibilità. L’art. 12, però, disciplina anche l’ipotesi opposta: l’accordo concluso senza difensore resta valido, ma non è immediatamente esecutivo e richiede l’omologa del tribunale.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Devo andare in mediazione: l’avvocato è necessario?

Separation and Negotiation - Can we do it ourselves

Notizie correlate

Leggi anche: Pizzo sul risarcimento da 130mila euro alla macellaia, l'intervento del clan con la mediazione di un avvocato

Leggi anche: "Non sempre è necessario andare al Nord per essere curati bene"