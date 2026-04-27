Desecretati i video del rogo del Constellation | due minuti di immagini a disposizione di avvocati e famiglie

Sono stati resi pubblici i video relativi al rogo del Constellation, disponibili ora per avvocati e famiglie coinvolte. I filmati, rimasti secretati per mesi e conservati dalla polizia, mostrano circa due minuti di immagini. La loro diffusione permette alle parti interessate di accedere a materiale che fino a ora era stato tenuto nascosto.

I video sono rimasti segreti per mesi, custoditi dalla polizia e sottratti a qualsiasi visione esterna. Da oggi, però, cambia tutto: scatta la desecretazione delle immagini del bar “Le Constellation”, e con essa prende avvio una procedura rigorosa che potrebbe finalmente chiarire cosa è accaduto in quei due minuti decisivi. Non si tratta di una diffusione pubblica, né di un accesso libero. La magistratura svizzera ha stabilito un protocollo preciso, pensato per tutelare sia l’integrità delle prove sia la sensibilità delle famiglie coinvolte. Nella notte di Capodanno 41 giovani morirono nel rogo, perlopiù soffocati, e oltre 100 rimasero ferite.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Desecretati i video del rogo del Constellation: due minuti di immagini a disposizione di avvocati e famiglie Notizie correlate Crans-Montana, le immagini del Constellation dopo il rogo – Il videoEcco come si presenta il locale Le Constellation di Crans-Montana poche ore dopo lo spegnimento dell’incendio che, nella notte tra il 31 dicembre e... Crans-Montana, ecco le immagini inedite del Constellation dopo il rogoEcco come si presenta il locale Le Constellation di Crans-Montana poche ore dopo lo spegnimento dell’incendio che, nella notte tra il 31 dicembre e...