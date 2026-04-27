Deposito Bagagli Roma Termini | dove lasciare le valigie in stazione

Se si arriva alla stazione Termini di Roma e si ha bisogno di lasciare le valigie, ci sono diverse opzioni disponibili. La stazione offre servizi di deposito bagagli che consentono di lasciare gli effetti personali in modo sicuro. Questi servizi sono aperti durante gli orari di apertura della stazione e sono accessibili a pagamento. In questo modo, i viaggiatori possono visitare la città senza il peso delle valigie con sé.

Se stai viaggiando a Roma e arrivi alla stazione Termini, sapere dove lasciare le valigie può fare la differenza tra una giornata stressante e una visita leggera e piacevole. Fortunatamente, la stazione e i dintorni offrono diverse opzioni per il deposito bagagli. Il servizio ufficiale KiPoint. All’interno della stazione, appena fuori dai gate, puoi seguire le indicazioni blu “Deposito Bagagli”. Uscendo sul lato di via Giolitti, prosegui lungo il marciapiede: dopo il negozio Coin, entra nella galleria e, di fronte al noleggio auto, troverai il deposito bagagli ufficiale. Qui puoi lasciare le tue valigie in totale sicurezza e goderti la città senza ingombri.🔗 Leggi su Funweek.it

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