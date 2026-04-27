Damiano e Dove avvistamento a Taormina | arriva l’indizio del sì?

A Taormina, la coppia composta da Damiano e Dove è stata vista passeggiare tra turisti e curiosi, suscitando l’interesse di molti. Le immagini sono state scattate nel centro storico della città, dove i due si sono fermati a chiacchierare e a passeggiare senza nascondersi. La presenza di fan e fotografi ha alimentato speculazioni su un possibile evento importante tra loro, anche se nessuna conferma ufficiale è arrivata.

. Nel cuore di Taormina l’amatissima coppia David – Cameron cammina tra turisti e curiosi, mentre i fan si chiedono se dietro quelle immagini si nasconda un passo molto importante. Ad un primo sguardo, una coppia di innamorati come tante. Poi, sotto gli occhi increduli dei passati è apparso chiaro di come stessero assistendo al prequel di uno degli eventi più attesi del 2026. Damiano David è infatti apparso a Taormina, mano nella mano con la fidanzata Dove Cameron e il tam tam si è subito fatto insistente: prove generali per le nozze in Sicilia? Il cuore del centro storico ha fatto da cornice, nelle scorse ore, a una passeggiata che ha immediatamente assunto i contorni dell’evento mondano internazionale.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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