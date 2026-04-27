Una persona è stata fermata per strada e riconosciuta come un ex calciatore che ha vestito sia la maglia dell'Inter che quella del Napoli. La scoperta è avvenuta in modo diretto e senza intermediari, rivelando la sua identità in modo chiaro. La vicenda si inserisce nel contesto delle recenti discussioni sul calciomercato e sui possibili movimenti tra le due squadre. La presenza dell’individuo è stata documentata da testimoni e fotografata dalle autorità locali.

di Bruno De Santis Le strade di Inter e Napoli potrebbero incrociarsi ancora sul calciomercato: dal nerazzurro all’azzurro, per strada dice tutta la verità Scudetto ormai in arrivo e per l’ Inter si può già volgere lo sguardo al futuro. Lasciando da parte tutto ciò che sta accadendo nel calcio italiano con il caso Rocchi, il club nerazzurro dovrà mettersi al lavoro per costruire la squadra del futuro. Una squadra che vedrà volti nuovi per far fronte a diversi addii. Tanti i calciatori in scadenza di contratto che andranno via, ma qualche addio potrà esserci anche tra chi ha ancora un contratto lungo con l’Inter. È il caso, ad esempio, di Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries: il centrale è finito nel mirino del Barcellona che dovrà però soddisfare le richieste dei nerazzurri.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dall’Inter al Napoli, lo hanno beccato per strada: dice tutto

Inter - Napoli , il boato della Curva Nord 11/01/2026

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