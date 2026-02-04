Lo hanno arrestato Choc nello sport italiano beccato così dai carabinieri
Un ciclista professionista di 24 anni è stato arrestato a Napoli durante un controllo dei carabinieri nel centro della città. L’episodio ha sorpreso gli appassionati e gli abitanti, che si sono trovati di fronte a una scena inattesa. I militari hanno fermato il giovane durante una normale operazione, e poco dopo è scattato l’arresto. La vicenda sta facendo molto parlare in città, mentre si attendono eventuali sviluppi.
Un episodio di cronaca ha interessato il mondo dello sport: un ciclista professionista di 24 anni è stato arrestato a Napoli dopo un controllo dei carabinieri effettuato in centro città. L’intervento è scattato in piazza Municipio, dove una Porsche Macan parcheggiata ha attirato l’attenzione dei militari impegnati in verifiche di routine. Secondo quanto ricostruito, a destare sospetti sarebbero stati alcuni elementi osservati durante l’attività di controllo, che ha poi portato a ulteriori accertamenti sul veicolo e sui suoi occupanti. Controllo dei carabinieri in piazza Municipio: i primi riscontri. 🔗 Leggi su Tvzap.it
