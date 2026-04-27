Dall’anime al gaming | Toei annuncia una nuova ambiziosa espansione

Nel 2026, le due celebri saghe anime di Dragon Ball e One Piece si stanno preparando a un’ulteriore espansione, secondo quanto annunciato dalla casa di produzione. Questa notizia segna un passo importante nel passaggio dal mondo dell’anime a quello del gaming, con nuovi progetti e iniziative in arrivo. La casa di produzione ha comunicato ufficialmente i dettagli delle sue prossime mosse, senza specificare ulteriori elementi sui contenuti o le tempistiche precise.

Il 2026 si sta rivelando un anno cruciale per due delle saghe anime più iconiche di sempre, Dragon Ball e One Piece. A gennaio è stato annunciato il ritorno in grande stile di Dragon Ball Super, con un nuovo arco narrativo attualmente in produzione e un progetto parallelo che fungerà da sorta di remake. Parallelamente, One Piece continua a espandere il proprio universo: la serie live-action di Netflix è tornata con la seconda stagione a marzo, mentre il remake animato firmato Wit Studio, intitolato The One Piece, è in lavorazione. In questo contesto di rinnovata energia creativa, arriva una novità destinata a segnare un cambio di rotta per l’intero settore.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Dall’anime al gaming: Toei annuncia una nuova ambiziosa espansione Notizie correlate Il Kennedy Center chiuderà per due anni: ristrutturazione ambiziosa per un’espansione culturale senza precedenti.Il Kennedy Center di Washington, simbolo della vita culturale statunitense, entrerà in una fase di chiusura totale per due anni a partire dal 4... 6 anime non troppo noti da vedere almeno una volta, disponibili su D AnimeAhinoi, nel mondo degli anime l’attenzione si concentra spesso su pochi grandi titoli, per lo più adattamenti di battle shonen o veri e propri... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Noir&Dintorni, al Billia ‘L’anatomista delle ombre’ di Giulio Leoni; Slime Seas Anime RPG: Classifica delle Razze Migliori; Crunchyroll presenta: Any-May, una celebrazione del mondo anime; News dal mondo gaming: Zenless Zone Zero, Professor Layton e Until Then. L’uso di "frequenza" e "frequentazione" causa parecchia incertezza, a giudicare dall’elevato numero di domande che ci sono pervenute al riguardo. Franz Rainer ha provato a fare chiarezza: bit.ly/frequenza_crus… x.com Il Giornale. . L’attentato alla cena di gala con Trump, Melania e Vance; via dall’Albania 2 migranti su 3; la Fenice solleva la Venezi - facebook.com facebook