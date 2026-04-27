Dalla Val Bisagno al fronte di Madrid | l’eroica sfida di Rinaldo Bracco

Rinaldo Bracco ha partecipato alle Brigate Internazionali combattendo in Spagna durante la guerra civile. Successivamente, ha preso parte alla Resistenza a Genova durante la Seconda guerra mondiale. La sua attività militare si è svolta in contesti differenti, tra Europa e Spagna, in un periodo segnato da conflitti globali. Le sue azioni sono state documentate e fanno parte di un patrimonio storico legato a questi eventi.

? Cosa sapere Rinaldo Bracco combatté nelle Brigate Internazionali in Spagna e nella Resistenza a Genova.. Il volontario fu catturato nel 1941 e condannato al confino a Ventotene.. Il 22 novembre 1936, il ventiquattrenne Rinaldo Bracco lasciò la Val Bisagno con un biglietto d’addio per i genitori e le chiavi di casa affidate a un amico, partendo verso Perpignan per unirsi alla lotta in Spagna attraverso il confine francese. La storia del giovane genovese, che Loris Viari ha riportato alla luce come un tassello fondamentale della Resistenza antifascista meno noto al grande pubblico, inizia lontano dai combattimenti, tra i sentieri che portano dalla Val Bisagno alla Francia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla Val Bisagno al fronte di Madrid: l’eroica sfida di Rinaldo Bracco Notizie correlate Il "Garibaldino" della Val Bisagno: l'incredibile storia di Rinaldo Bracco, dalla Spagna alla Liberazione di GenovaIn occasione del 25 Aprile riceviamo da Loris Viari, storico esponente dell'Anpi genovese, e pubblichiamo, quella che definisce "una storia di... Val Bisagno, sfilata di carnevale con modifiche a bus e viabilità: strade chiuseSabato 21 febbraio, con inizio alle ore 14, si terrà l’edizione 2026 del "Carrossezzu", la tradizionale sfilata di carri e gruppi allegorici, tra gli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: La Giornata mondiale della Terra protagonista nel Municipio IV Media Val Bisagno; Il Garibaldino della Val Bisagno: l'incredibile storia di Rinaldo Bracco, dalla Spagna alla Liberazione di Genova; La Giornata mondiale della Terra protagonista nel Municipio IV Media Val Bisagno; Cabinovia in Valbisagno, fissati i prossimi passaggi: il 14 maggio commissione a Tursi. La mia intervista nella trasmissione FarWest realizzata dalla giornalista Maria Laura Cruciani, in merito al problema della viabilità in Valbisagno. È molto chiaro il danno che la Giunta Salis ha fatto alla nostra vallata! #viabilità #valbisagno #skymetro #funivia - facebook.com facebook