Durante la 98esima edizione degli Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles sono stati mostrati diversi look di bellezza: i

P ochi trionfalismi alla 98esima edizione degli Oscar 2026, al Dolby Theatre di Los Angeles: se gli abiti non hanno mancato di piume, spacchi, strascichi e scintillii tipici di Hollywood, i beauty look hanno invece puntato sull’essenzialità. Protagonisti, capelli sciolti ed eleganti, mentre la parola d’ordine per il make up è stata luminosità. Perché a Hollywood si brilla ma con discrezione. I colpi di scena più clamorosi della storia degli Oscar X Leggi anche › Dove era Sean Penn invece di ritirare il suo terzo Oscar? Oscar 2026, capelli lunghi e sciolti. Cos’hanno in comune Nicole Kidman, Gwyneh Paltrow e Demi Moore? Fascino a parte, tutte e tre hanno optato per lunghi capelli sciolti per gli Oscar 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I "foresta hair" di Demi, le ciglia XXL di Anne, il bixie della vincitrice Jessie... Il best of beauty della serata più glamour dell'anno

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