I foresta hair di Demi le ciglia XXL di Anne il bixie della vincitrice Jessie Il best of beauty della serata più glamour dell' anno
Durante la 98esima edizione degli Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles sono stati mostrati diversi look di bellezza: i
P ochi trionfalismi alla 98esima edizione degli Oscar 2026, al Dolby Theatre di Los Angeles: se gli abiti non hanno mancato di piume, spacchi, strascichi e scintillii tipici di Hollywood, i beauty look hanno invece puntato sull’essenzialità. Protagonisti, capelli sciolti ed eleganti, mentre la parola d’ordine per il make up è stata luminosità. Perché a Hollywood si brilla ma con discrezione. I colpi di scena più clamorosi della storia degli Oscar X Leggi anche › Dove era Sean Penn invece di ritirare il suo terzo Oscar? Oscar 2026, capelli lunghi e sciolti. Cos’hanno in comune Nicole Kidman, Gwyneh Paltrow e Demi Moore? Fascino a parte, tutte e tre hanno optato per lunghi capelli sciolti per gli Oscar 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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Jessie J saluta l'anno «più difficile, ma anche più magico della mia vita»«In un mondo pieno di “va tutto bene, sono felice, sto bene, la mia vita è perfetta”, ci sono dolore, tristezza, ferite, cuori spezzati, riflessione...