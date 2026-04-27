A dicembre, il Coro Giovanile Lucano si esibirà ad Assisi in occasione del giubileo francescano, segnando il debutto ufficiale. L'iniziativa, chiamata ABACO, coinvolge giovani talenti provenienti dalla Basilicata e si svolge in occasione degli 800 anni dalla nascita di San Francesco. La performance si terrà nella città umbra, in un evento dedicato alla commemorazione del santo e alla storia francescana.

? Cosa sapere Il Coro Giovanile Lucano debutta ad Assisi a dicembre per il giubileo francescano.. L'iniziativa ABACO riunisce i talenti della Basilicata per celebrare gli 800 anni di San Francesco.. La voce di Francesca Catarinella, nata nel 1999, raggiungerà le navate di Assisi in dicembre per il debutto del nuovo Coro Giovanile Lucano, un progetto che unisce i migliori talenti della Basilicata sotto l’egida dell’associazione ABACO. Tra le strade di Lavello e i corridoi della parrocchia Sacro Cuore, il nome di questa giovane cantante risuona con forza. Francesca Catarinella non è solo una voce che si prepara a viaggiare verso la città umbra; è una realtà consolidata nel tessuto musicale locale, capace di ricoprire ruoli di responsabilità come la presidenza dell’associazione musico-culturale Kironomikos.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla Basilicata ad Assisi: il debutto del coro lucano per San Francesco

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