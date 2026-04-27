Le allergie alimentari rappresentano un rischio reale per molte persone, e spesso un’errata attenzione può portare a conseguenze gravi. Tra i cibi più pericolosi ci sono il latte, le uova e i crostacei, ma anche altri alimenti che, in determinate condizioni, possono scatenare reazioni potenzialmente mortali. Un errore o una disattenzione durante la preparazione o il consumo può avere conseguenze gravi per chi soffre di allergie alimentari.

Le allergie alimentari sono reazioni avverse del sistema immunitario all'assunzione di specifiche proteine alimentari, producendo anticorpi che finiscono per essere dannose per il corpo. In alcune persone la reazione è poco significativa può andare dal prurito al gonfiore di una parte del corpo, per altri, invece, può essere letale se non contrastata rapidamente. Spesso vengono scoperte soltanto alla prima assunzione di un determinato cibo e attirano l'attenzione soltanto quando hanno risvolti drammatici, ma sono spesso più diffuse di quello che si possa pensare. In Italia quelle al latte, uova e frutta secca sono le allergie alimentari più diffuse, mentre per esempio nei paesi scandinavi la più diffusa è legata al pesce.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal latte alle uova fino ai crostacei: i 5 cibi che possono uccidere per una disattenzione

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