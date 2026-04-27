Dal cyberbullismo ai salvataggi in mare | gli alunni a lezione dalle Forze dell' Ordine

Le classi quinte del Primo Circolo di Cesenatico hanno concluso un percorso formativo che comprende temi come il cyberbullismo e i salvataggi in mare. Durante le lezioni, gli studenti hanno incontrato rappresentanti delle Forze dell'Ordine che hanno illustrato le attività svolte per tutelare la sicurezza pubblica. L'iniziativa si è svolta nel quadro dell’educazione alla legalità e ha coinvolto gli alunni in incontri pratici e teorici.

Le classi quinte del Primo Circolo di Cesenatico hanno terminato il percorso didattico dedicato alla ‘Cultura della legalità’. Non si è trattato di semplici lezioni in aula, ma di un ciclo di incontri formativi volti a far conoscere ai ragazzi il lavoro delle Forze dell'Ordine, dalla protezione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Legalità digitale e prevenzione: gli alunni della 'Leopardi' imparano a difendersi dal cyberbullismoLegalità digitale e prevenzione: gli alunni della 'Leopardi' imparano a difendersi dal cyberbullismo. Festa alla Fortezza Medicea sospesa dalle forze dell’ordineSiena, 2 febbraio 2026 – Blitz delle forze dell’ordine sabato sera alla Fortezza Medicea mentre era in corso una festa privata.