Da Modena a Torino la Benny Cup sbarca nella città della Mole

Da Modena a Torino, la Benny Cup si prepara a debuttare nella città della Mole, segnando il suo primo passo verso una dimensione nazionale. Il torneo solidale, nato a Modena e patrocinato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, si terrà per la prima volta fuori dalla provincia di origine il prossimo 1° maggio. La manifestazione coinvolge diverse squadre e ha come obiettivo la raccolta di fondi per la lotta contro i tumori.

La Benny Cup guarda oltre i confini modenesi e compie il primo passo verso una dimensione nazionale. Il torneo solidale nato a Modena e organizzato con il patrocinio della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori approderà infatti per la prima volta fuori dalla provincia: il prossimo 1° maggio.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Torino.Plus: come la città della Mole sta riscrivendo il proprio futuroUna guida completa all’ecosistema torinese: innovazione, cultura, impresa e identità di un territorio in trasformazione C’è una città che conosce il... Leggi anche: Una intera città coinvolta, 18 mostre in luoghi museali, ma anche nel cuore di Torino, sotto i portici o presso la Mole Aggiornamenti e dibattiti Da Modena a Torino, la Benny Cup sbarca nella città della MoleIl prossimo 1° maggio la manifestazione esordisce per la prima volta a livello nazionale, segnando un passaggio storico per un evento che negli anni è diventato un appuntamento molto atteso nel territ ... modenatoday.it Benny Cup 2025: Sport e Solidarietà in Memoria di Lorenzo BenincasaSe si prende un impegno lo si mantiene fino alla fine: quella che, da sempre, è stata la filosofia di vita di Lorenzo Benincasa, ’Benny Coach’, maestro per centinaia di ragazzi cresciuti nllo sport ... ilrestodelcarlino.it