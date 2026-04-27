Da Milano al Vco per fare i colpi | fermata la banda delle farmacie

Due cittadini di origine marocchina sono stati fermati dai carabinieri del nucleo investigativo di Verbania con l’accusa di aver messo a segno una serie di furti in farmacie tra le province di Novara e del Vco. I due uomini, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, sono sospettati di aver viaggiato da Milano per compiere i colpi. Le indagini sono ancora in corso.

Partivano da Milano per svaligiare le farmacie tra le province di Novara e del Vco. I carabinieri del nucleo investigativo di Verbania hanno arrestato due cittadini di origine marocchina, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Verbania.I colpi.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Colpi in serie nelle case e auto sempre diverse: blitz della polizia, fermata la banda dei 4 tra Como e Lombardia Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Oltre un chilo di hashish nascosto nella panciera: corriere della droga arrestato in stazione; A Milano cortei contro i Patrioti. Lega in piazza: Vogliamo Salvini al ministero dell'Interno; Aeroporto Berlusconi, il Tar boccia i ricorsi; Supplenze docenti 2026, ancora interpelli fino al termine delle lezioni a giugno. Da Milano al Vco per fare i colpi: fermata la banda delle farmaciePartivano da Milano per svaligiare le farmacie tra le province di Novara e del Vco. I carabinieri del nucleo investigativo di Verbania hanno arrestato due cittadini di origine marocchina, destinatari ... novaratoday.it Un ragazzino di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato trovato ferito da alcuni colpi d'arma da taglio in via Amoretti, nella zona di Quarto Oggiaro a Milano. È accaduto nella serata di ieri. Sul posto, oltre ai s - facebook.com facebook #Garlasco Il procuratore generale di Milano Francesca Nanni spiega che la Procura di Pavia mantiene la sua autonomia indipendentemente dalle decisioni che verranno prese riguardo l'istanza di revisione. Sempre piu vicina la richiesta di rinvio a giudizio pe x.com