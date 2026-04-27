Da Milano al Vco per fare i colpi | fermata la banda delle farmacie

Da novaratoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due cittadini di origine marocchina sono stati fermati dai carabinieri del nucleo investigativo di Verbania con l’accusa di aver messo a segno una serie di furti in farmacie tra le province di Novara e del Vco. I due uomini, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, sono sospettati di aver viaggiato da Milano per compiere i colpi. Le indagini sono ancora in corso.

Partivano da Milano per svaligiare le farmacie tra le province di Novara e del Vco. I carabinieri del nucleo investigativo di Verbania hanno arrestato due cittadini di origine marocchina, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Verbania.I colpi.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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