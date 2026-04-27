Nel girone di ritorno, da Cunha si è distinto con sette bonus su otto, tutti arrivati dopo la 19ª giornata. Durante la partita contro il Genoa, il centrocampista ha fornito l'assist per il gol dell'1-0 di Douvikas. Complessivamente, ha totalizzato otto bonus in stagione, di cui sette nelle ultime 15 partite disputate.

Grazie al cross al bacio fornito a Douvikas nel match contro il Genoa, che ha permesso al greco di sbloccare la sfida, Lucas Da Cunha è salito a quota otto bonus in stagione (4 gol e altrettanti assist). A catturare particolarmente l'attenzione, però, è il rendimento mantenuto dal capitano del Como durante il girone di ritorno. Dalla 19ª giornata in poi, infatti, il francese ha decisamente cambiato passo in zona bonus. Sette delle sue partecipazioni ai gol sono arrivate nella seconda metà della stagione. In particolare, Da Cunha nel girone di ritorno ha segnato tre reti, contro Torino, Cagliari e Inter, e fornito quattro assist, contro Torino, Juventus, Lecce e Genoa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Cunha, è un girone di ritorno clamoroso: sette bonus su otto sono arrivati dalla 19ª giornata

Notizie correlate

Leggi anche: Ufficio postale “in rosa” a Latina: su otto dipendenti, sette sono donne

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Da Cunha, è un girone di ritorno clamoroso: sette bonus su otto sono arrivati dalla 19ª giornata; Serie A, il Como 1907 torna a vincere. Genoa superato per due a zero grazie alle reti di Douvikas e Diao: confermato il quinto posto in classifica; Coppa Italia: la finale il 13 maggio, tutto il tabellone; Lariosport.it.

Da Cunha, è un girone di ritorno clamoroso: sette bonus su otto sono arrivati dalla 19ª giornataGrazie al cross al bacio fornito a Douvikas nel match contro il Genoa, che ha permesso al greco di sbloccare la sfida, Lucas Da Cunha è salito a quota otto bonus in stagione (4 gol e altrettanti ... gazzetta.it

Da Cunha, numeri da top al fanta: due assist e un gol nelle ultime tre giornateSe la Serie A (e il fantacalcio) avessero il premio di Most Improved Player, un serio candidato alla vittoria sarebbe il capitano del Como Lucas Da Cunha. Il francese è infatti, numeri alla mano, ... gazzetta.it

Pennellata di Da Cunha per il gran gol di testa di Douvikas che fa 12 in campionato #GenoaComo 0-1 x.com

TASOS DOUVIKASSS DI TESTA SBLOCCA LA GARA SU UN GRAN ASSIST DI DA CUNHA #GenoaComo 0-1 #ForzaComo - facebook.com facebook