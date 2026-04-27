Da abitazione mangia-energia a smart home | il modello Tabo

In Italia, il passaggio da abitazione ad alto consumo energetico a smart home è ancora un processo complesso. La trasformazione di case tradizionali in ambienti più efficienti richiede interventi e investimenti significativi. Nonostante le tecnologie siano disponibili, molte abitazioni continuano a consumare molta energia, rendendo difficile raggiungere un livello di autosufficienza energetica.

TRASFORMARE una casa energivora in un’abitazione quasi autosufficiente dal punto di vista energetico, in Italia, è ancora oggi un percorso a ostacoli. Tra burocrazia farraginosa, iter lunghi e informazioni poco chiare, il rischio è spesso quello di scoraggiare anche i più motivati. Eppure, il cambiamento è già possibile. Lo dimostra un intervento realizzato a Porcia, in Friuli-Venezia Giulia, dove una famiglia è passata da consumi elevati a un modello di sostenibilità in 48 ore, rispetto a un mercato in cui i tempi superano mediamente i due mesi. A firmare l’operazione è Tabo, scale-up veneta fondata nel 2022 che sta ridefinendo il fotovoltaico domestico con un approccio digitale, trasparente e centrato sull’esperienza del cliente.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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