Cucina non conforme chiuso locale in piazza delle Vettovaglie | Aumentati i controlli

Il Comune di Pisa ha ordinato la chiusura immediata di un locale situato in piazza delle Vettovaglie a causa di problemi legati alla cucina, giudicata non conforme alle normative vigenti. La decisione è stata presa con un'ordinanza dirigenziale, motivata da rischi per la pubblica e privata incolumità. Nei giorni scorsi sono stati intensificati i controlli sui locali della zona, con particolare attenzione alla conformità delle strutture e delle attività di ristorazione.

L'amministrazione comunale rende noti i numeri delle verifiche in ambito commerciale fra il 2024 e i primi mesi del 2026. Il sindaco di Pisa Conti: "Messa in campo task force con verifiche quotidiane" 'Pericolo per la pubblica e privata incolumità'. E' la motivazione con cui il Comune di Pisa, con un'ordinanza dirigenziale, ha disposto la chiusura immediata di un locale in piazza delle Vettovaglie. La decisione, spiega l'amministrazione in una nota, è avvenuta a seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa, insieme al personale di altri enti competenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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