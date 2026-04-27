Cuba tra dramma e resistenza | il 28 aprile incontro pubblico in Camera del Lavoro

Il 28 aprile si terrà un incontro pubblico presso la Camera del Lavoro dedicato alla situazione di Cuba. Recentemente, un convoglio europeo ha attraversato l’Italia per consegnare farmaci, cibo e pannelli solari a Cuba, nel tentativo di aiutare il paese in una crisi energetica e sanitaria aggravata dalle sanzioni americane. La visita rientra in un programma di sostegno volto a evidenziare le difficoltà che il paese affronta.

È di pochi giorni fa il rientro in Italia dell'European Convoy for Cuba che ha trasportato farmaci, cibo e pannelli solari per il popolo cubano alle prese con una crisi energetica e sanitaria senza pari dovuta alla stretta dell’embargo statunitense. Della delegazione hanno fatto parte anche.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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