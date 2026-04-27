Nel suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello torna sul caso che coinvolge il mondo arbitrale e il nome di Rocchi, partendo dalle accuse presentate dall’ex assistente Rocca. Il giornalista sostiene che quelle segnalazioni contenessero elementi molto pesanti e critica il fatto che, in una prima fase, la giustizia sportiva non abbia approfondito fino in fondo la vicenda. Il punto centrale del suo ragionamento è questo: se l’indagine dovesse spostarsi davvero sul terreno della giustizia ordinaria, allora il quadro diventerebbe molto più serio per tante figure coinvolte. Non solo sul piano sportivo, ma anche su quello di eventuali responsabilità più ampie legate ai meccanismi interni del sistema arbitrale.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Criscitiello: “Sul caso Rocchi si deve scavare a fondo”

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