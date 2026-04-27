Crans Montana le immagini del rogo | avvocati davanti ai video shock della tragedia

Le immagini del rogo a Crans Montana sono state mostrate agli avvocati delle famiglie delle vittime. Ora, i legali potranno visionare in modo limitato i video del velivolo coinvolto nella tragedia. La decisione arriva dopo che le immagini sono state rese disponibili, consentendo ai rappresentanti legali di analizzare i materiali relativi all’incidente. La verifica dei filmati si inserisce nelle procedure legali in corso sulla vicenda.

Finalmente i legali delle famiglie delle vittime della tragedia di Crans Montana, potranno avere accesso limitato ai filmati del Constellation. Otto minuti chiave per chiarire responsabilità e dinamica dell’incendio Da oggi gli avvocati dei feriti e delle vittime dellatragedia diCrans Montanapotranno visionare le immagini del sistema di sorveglianza interno del localeConstellation. Un momento cruciale per l’inchiesta, ma anche emotivamente molto forte. Per la prima volta dalla notte in cui41 persone hanno perso la vita e 115 sono rimaste ferite,sarà possibile ricostruire minuto per minuto quanto accaduto. Dopo i legali, la prossima settimana, anche igenitoridelle vittime potranno accedere ai filmati delle 14 telecamere installate in diverse aree del locale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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