Costacurta ha raccontato che sua madre stava male e che, in quel momento, è stato inviato un aereo da parte di Berlusconi per portarla in Svizzera, affermando che non doveva preoccuparsi di nulla. La testimonianza si inserisce in una serie di ricordi riguardanti incontri e situazioni legate al mondo di Via Turati, dove anche altre figure, come Nesta, hanno condiviso versioni differenti di quel periodo.

Costacurta e Berlusconi, un altro racconto dal mondo parallelo di Via Turati. Dopo Nesta, che due giorni fa a Dazn ha descritto quel Milan come “ follia pura”, adesso è Billy Costacurta a raccontare la stessa storia — dal suo punto di vista, con un dettaglio in più che vale l’intero racconto. Al podcast “ Spazio Penombre”, il fresco sessantenne (li ha compiuti venerdì scorso) ha aperto un cassetto di ricordi che conferma ciò che ogni ex giocatore di quel Milan ripete come un mantra: dovevi pensare solo a giocare. Costacurta e Berlusconi: l’aereo per la madre malata. L’episodio più significativo è quello personale. Nel 1989 la madre di Costacurta ebbe un grave problema di salute.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Costacurta: “Mia madre stava male, Berlusconi mandò un aereo per Zurigo. Non dovevi pensare a niente”

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