L'ultima giornata del campionato deciderà le squadre che accederanno agli spareggi, mentre le posizioni finali determinano gli incontri di andata e ritorno. Tutte le partite sono ancora in programma, e i risultati influenzeranno la composizione dei turni playoff, con le squadre che si contenderanno il passaggio del turno in partite decisive. La situazione resta aperta, e ancora nulla è deciso in vista dei prossimi incontri.

Tutto rimandato: sarà l’ultima giornata a definire la griglia finale dei play off, quindi quali squadre giocheranno gli spareggi in casa e quali fuori (seconda-quinta; terza-quarta). Anche il Tau Altopascio e il Prato, ieri, hanno conquistato i tre punti, rispettivamente contro Terranuova Traiana e Trestina, e la Robur, grazie al successo centrato in rimonta a Camaiore, è rimasto in scia a -1. I bianconeri, quindi, dovranno, non solo fare risultato con il Trestina, ma sperare anche in un passo falso di chi è davanti, per andare a medaglia e quindi tenere aperti i cancelli del Franchi. Il Tau Altopascio, nell’ultimo atto della stagione regolare, busserà alla porta del Follonica Gavorrano, invischiato nella lotta salvezza, mentre il Prato ospiterà al Lungobisenzio il Montevarchi che non ha più niente da chiedere alla stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Così le altre. Negli spareggi sarà battaglia all’ultimo respiro

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