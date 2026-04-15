Una donna in gravidanza ha chiesto informazioni sulla possibilità di effettuare un esame per verificare la presenza della sindrome di DiGeorge nel feto. La situazione riguarda una futura mamma alla 12ª settimana di gravidanza, che ha consultato il ginecologo riguardo al rischio e alla possibilità di diagnosi precoce. La richiesta nasce dalla preoccupazione personale, nonostante il medico abbia affermato che il rischio sia pari a quello della popolazione generale.

Salve dottore, le scrivo perché mia sorella ha un bambino con la sindrome di DiGeorge. Io sono alla 12ª settimana e il mio ginecologo dice che il rischio per me è lo stesso della popolazione generale, ma io non sono tranquilla. Esiste un esame del sangue che possa escludere con certezza questa specifica microdelezione o devo per forza fare la villocentesi per essere sicura che vada tutto bene? Grazie mille Salve signora, il suo ginecologo ha ragione: il suo rischio è lo stesso della popolazione generale. Tuttavia, se vuole comunque indagare quella ed altre patologie in maniera non invasiva, può valutare di fare l’esame del DNA fetale su sangue.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “C’è un esame per escludere che il feto abbia la sindrome di DiGeorge”?

Nella serie tv "Love Story" si suggerisce che lo stilista abbia presentato i due e che Bessette abbia lanciato la carriera di Kate Moss, ma è vero?La serie tv Love Story racconta l’inizio della tormentata storia d’amore tra l’erede dei Kennedy e Bessette, suggerendo che fu Calvin Klein in...

Tudor Tottenham, Mido duro: «Chiunque lo abbia nominato dovrebbe essere mandato via, sono certo che non abbia mai visto la sua Juve»Gila Lazio, futuro lontano dalla Capitale per il difensore biancoceleste? Non solo la Serie A su di lui, i dettagli Lewandowski Juventus, sondaggio...