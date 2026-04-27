cosa significa vivere con la sindrome di digeorge

La sindrome di DiGeorge è una condizione congenita dovuta alla perdita di una parte del cromosoma 22. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, questa malattia può manifestarsi con sintomi di gravità variabile tra le persone che ne sono affette. La condizione si presenta fin dalla nascita e può interessare diversi aspetti dello sviluppo e della salute.

La sindrome di DiGeorge è una malattia congenita causata dalla delezione del cromosoma 22 che, come spiegato dall’ Istituto Superiore di Sanità (ISS), può colpire con una gravità diversa da persona a persona. Il tasso di mortalità infantile, secondo i dati del Portale delle malattie rare e dei farmaci orfani Orphanet, è del 4%. Sebbene ci siano adulti che possono condurre una vita quotidiana indipendente, in alcuni casi questo non è possibile. Inoltre chi ha questa malattia ha un’aspettativa di vita leggermente inferiore al resto della popolazione anche per le diverse condizioni cardiologiche, endocrinologiche, neurologiche, immunologiche e psicologiche che si possono verificare.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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