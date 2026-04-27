Cortei storici falconeria e rievocazione medievale | a Nocera Superiore torna l' Antica Festa del Majo

A Nocera Superiore torna l’Antica Festa del Majo, che si svolgerà dall’1 al 3 maggio in Piazza Materdomini. L’evento è organizzato dalla Basilica Pontificia Santa Maria Materdomini e dall’Associazione Il Santuario, con il patrocinio dei Comuni di Nocera Superiore e Roccapiemonte. La manifestazione prevede cortei storici, esibizioni di falconeria e rievocazioni medievali. La festa si svolge nel centro della città, coinvolgendo diverse attività e spettacoli.

La Basilica Pontificia Santa Maria Materdomini e l'Associazione Il Santuario, con il patrocinio dei Comuni di Nocera Superiore e Roccapiemonte, organizzano dall'1 al 3 maggio l'Antica Festa del Majo, in Piazza Materdomini a Nocera Superiore. La manifestazione intreccia il calendario liturgico —.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate "Alla corte degli Estensi", rievocazione storico-medievale a EsteMadame et Messeri, siamo lieti di invitarvi alla XXIV edizione di “Alla Corte degli Estensi" Anche quest'anno, il Castello Carrarese di Este si anima... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Cortei storici, falconeria e rievocazione medievale: a Nocera Superiore torna l'Antica Festa del Majo; Nocera Superiore, la Materdomini e l’antica Festa del Majo. Cortei storici, falconeria e rievocazione medievale: a Nocera Superiore torna l'Antica Festa del MajoLa Basilica Pontificia Santa Maria Materdomini e l'Associazione Il Santuario, con il patrocinio dei Comuni di Nocera Superiore e Roccapiemonte, organizzano dall'1 al 3 maggio l'Antica Festa del Majo, ... salernotoday.it Nocera Superiore celebra il 25 Aprile: cerimonia al Monumento ai CadutiIl 25 aprile rappresenta un momento centrale per la memoria collettiva e per il ricordo di quanti hanno sacrificato la propria vita per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. agro24.it A Nocera Superiore sono state svolte per tutta la scorsa settimana le operazioni di cura e decoro urbano. #informazione #rtcquartarete #telegiornale #nocerasuperiore - facebook.com facebook