Corre il prezzo del petrolio il Brent sfiora i 110 dollari E tra pochi giorni scade il taglio delle accise
Il prezzo del petrolio continua a salire, con il Brent che si avvicina ai 110 dollari al barile. Tra pochi giorni scadrà il taglio delle accise sui carburanti, mentre il costo della benzina ha registrato il quinto aumento consecutivo. Nel frattempo, il prezzo del gasolio resta in calo, nonostante gli aumenti delle quotazioni delle ultime cinque sessioni.
Roma, 27 aprile 2026 – Nuovo rincaro nel prezzo della benzina (dopo il quinto rialzo consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati), con il gasolio che continua a calare nonostante i ripetuti aumenti delle quotazioni registrati nelle ultime cinque sessioni. Tutto mentre si avvicina la deadline dell’1 maggio, giorno in cui scadrà il taglio delle accise voluto dal governo. E resta lo spettro di nuovi aumenti legati alla crisi in Medio Oriente. Ma andiamo con ordine. Questa mattina i prezzi medi nazionali dei carburanti alla pompa risultano rispetto a ieri in calo sul gasolio e in lieve aumento sulla benzina, secondo quanto riportato da Staffetta Quotidiana: benzina self service sulla rete stradale a 1,738 eurolitro (+2 millesimi rispetto a venerdì), gasolio a 2,058 eurolitro (-4 millesimi).🔗 Leggi su Quotidiano.net
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