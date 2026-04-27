Corre il prezzo del petrolio Brent oltre 107 dollari al barile

Da ilrestodelcarlino.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo del petrolio Brent ha superato i 107 dollari al barile, segnando un aumento significativo. Questo incremento segue gli eventi del fine settimana, tra cui un attacco alla cena dei corrispondenti e la decisione di Donald Trump di annullare un viaggio degli inviati statunitensi destinati ai colloqui di pace con l’Iran. Questi fatti hanno contribuito a un aumento della tensione nei mercati energetici.

Il prezzo del petrolio sale dopo gli avvenimenti del week end: l' attacco alla cena dei corrispondenti e l'annullamento voluto da Donald Trump ha annullato del viaggio degli inviati Usa per i colloqui di pace con l'Iran. Il contratto per giugno sul Wti americano guadagna l'1,80% a 96,10 dollari mentre quello sul Brent è in rialzo di quasi il 2% a 107,41 dollari al barile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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