Corre il prezzo del petrolio Brent oltre 107 dollari al barile

Il prezzo del petrolio Brent supera i 107 dollari al barile, segnando un aumento significativo. La crescita si verifica dopo gli eventi del fine settimana, tra cui l'attacco alla cena dei corrispondenti e la decisione di Donald Trump di annullare il viaggio degli inviati degli Stati Uniti per i colloqui di pace con l'Iran. Questi fattori hanno contribuito a influenzare le quotazioni del greggio sui mercati internazionali.

Il prezzo del petrolio sale dopo gli avvenimenti del week end: l' attacco alla cena dei corrispondenti e l'annullamento voluto da Donald Trump ha annullato del viaggio degli inviati Usa per i colloqui di pace con l' Iran. Il contratto per giugno sul Wti americano guadagna l'1,80% a 96,10 dollari mentre quello sul Brent è in rialzo di quasi il 2% a 107,41 dollari al barile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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