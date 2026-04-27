Il club azzurro sta lavorando a un nuovo progetto per la prossima stagione, con alcune modifiche strategiche rispetto al passato. Tra le possibili conseguenze, si parla di un addio di alcune figure chiave legate alla gestione e alla squadra. Le scelte in corso riguardano non solo aspetti tecnici, ma anche aspetti organizzativi, mentre il tecnico potrebbe cambiare ruolo o lasciare la squadra. La situazione è in evoluzione e ancora da definire.

Nel Napoli che si prepara alla prossima stagione sta prendendo forma una linea diversa rispetto agli ultimi anni. Dopo un ciclo che ha portato risultati pesanti, il club sembra orientato verso un modello più prudente sul piano economico e più selettivo nelle scelte di mercato. È questa la lettura proposta da Repubblica. Il cambiamento, secondo questa ricostruzione, rischia di avere conseguenze anche sul futuro di Antonio Conte. L’ipotesi di una separazione a fine stagione viene infatti considerata sempre più concreta, soprattutto perché la nuova direzione del club appare poco compatibile con le richieste dell’allenatore e con la sua idea di crescita immediata.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte e Napoli, il nuovo piano può portare all’addio

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